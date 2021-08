Lilly Téllez asegura que Ricardo Anaya es un “perseguido político” de AMLO

La senadora Lilly Téllez defendió a Ricardo Anaya tras el citatorio que dijo recibir por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que es un “perseguido político”.

De acuerdo con Lilly Téllez, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abusa de su poder como presidente sólo porque “detesta” a Ricardo Anaya.

Asimismo, acusó que AMLO es un hombre “dominado por sus odios personales” que es incapaz de respetar su investidura de presidente, así como a la ley.

Lilly Téllez salió a la defensa de Ricardo Anaya luego de que éste compartiera que AMLO “quiere fregarlo a la mala” al ordenar que la Fiscalía lo persiga.

Ricardo Anaya anunció que se va a exiliar a Estados Unidos “con mucho dolor” debido a las acusaciones que la FGR ha hecho en su contra.

De acuerdo con Ricardo Anaya “la fiscalía de López Obrador” lo está persiguiendo por órdenes de AMLO y lo han citado a una audiencia en el Reclusorio Norte, a la que afirmó, no asistirá.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir”

Ricardo Anaya