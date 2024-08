Leo Zuckermann Behar, periodista en Televisa y Foro TV, despidió a Héctor Aguilar Camín de La Hora de Opinar, para darle paso a nuevos personajes en esta temporada del programa.

Sin embargo, con su salida del programa de análisis y debate, Héctor Aguilar Camín acusa que existe sesgo político y asegura que eso no es un “buen síntoma”.

Cabe destacar que además del historiador, Leo Zuckermann también despidió a Denise Dresser y otros panelistas de La Hora de Opinar, debido a una “reestructuración” en el contenido.

Leo Zuckermann dedicó unas palabras al cierre de la temporada pasada de La Hora de Opinar , en donde Héctor Aguilar Camín era parte desde hace 14 años, cuando inició.

“Nuestra misión ha sido conducir el mejor programa de análisis y de debates de las noticias en la televisión”, aseguró Leo Zuckermann, quien agregó que durante los 14 años operando se han renovado más de una vez.

En ese sentido, el lunes 26 de agosto informó una “reestructuración más”, sin cambiar el formato de debate con gente “inteligente y que piensa diferente”, aunque sí con nuevos colaboradores.

De esa manera, Leo Zuckermann despidió a Héctor Aguilar Camín de La Hora de Opinar, y dio la bienvenida a: Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog; agregó que en el programa de los lunes continuarán:

Por su parte, Héctor Aguilar Camín compartió un artículo en donde informó su salida de La Hora de Opinar , y subrayó que la decisión fue tomada por Televisa, con quien tuvo una larga y fructífera relación.

El periodista e historiador mexicano destacó que trabajó con la empresa durante 22 años y que para él fue un espacio de: hospitalidad, amistad, oportunidad y libertad, donde encontró amigos.

Ahora, la empresa lo despidió del programa ante una renovación en la pantalla, con voces y talentos nuevos, en un medio en donde existe la exigencia de la renovación continúa, misma que ha desplazado a decenas de profesionales.

“Esa es la naturaleza del medio, una exigencia de renovación continua. Esta exigencia se ha comido a grandes profesionales de la información, que estaban enteros cuando los desplazaron, pero no iban a estarlo siempre, mientras tocaban a la puerta otros talentos.

No digo nombres para no personalizar, del mismo modo que no personalizo la exclusión de mi nombre de este programa, muy querido para mí”.

Héctor Aguilar Camín