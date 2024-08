La Hora de Opinar, el programa televisivo del canal Foro Tv podría esta cambiando de panelistas ya que señalan que Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y Jorge Castañeda fueron despedidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se deslinda de los despidos.

Después de la confirmación de los despidos de seis colaboradores del programa las especulaciones de los motivos giran en torno a la presidencia de México, apuntan.

Sin embargo, AMLO decidió dejar en claro que no estuvo involucrado en las decisiones de los programas de la televisora.

Desde su conferencia mañanera del martes 27 de agosto, AMLO se deslindó de los despidos de Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y Jorge Castañeda de La Hora de Opinar.

El presidente de México, aseguró que es muy posible que le echaran la culpa por el cambio de panelistas de este programa nocturno en la barra de noticias del canal de Foro Tv en Televisa, por lo que decidió deslindarse.

Además, AMLO aseguró que no tiene relación con los directivos de Televisa, incluso dijo que no los ha visto desde hace tiempo.

“Ya nada más falta que me echen la culpa a mí, ¡ah ya!. Yo no tengo relación con los directivos de Televisa, no los he visto. A Emilio no lo he visto desde hace más de un año o dos y a Bernardo no lo he visto como desde hace 5 meses”

AMLO