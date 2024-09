El comentarista Leo Zuckermann criticó al ex presidente Ernesto Zedillo por reaparecer hasta el final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); “me dejaron solito”, confesó el presentador de La Hora de Opinar.

Durante la emisión de su programa en N+ del 18 de septiembre, Leo Zuckermann reconoció que no hay un acuerdo en la oposición para calificar a la reforma al Poder Judicial, ya que el ex presidente Ernesto Zedillo reapareció para alertar sobre una “tiranía” por esta iniciativa ya publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Él retoma esta idea que existe en muchos, y aquí yo me tengo que incluir. No sé si nos dirigimos a la tiranía pero yo veo una deriva autoritaria en la reforma judicial”, afirmó Leo Zuckermann quien además consideró que con la reforma se busca “capturar” al Poder Judicial.

“El problema es que todos los que pensamos eso no sabemos decir si deriva autoritaria, autocracia constitucional, democracia inliberal, régimen autoritario o dictadura”

Leo Zuckermann hizo énfasis en la entrevista que Ernesto Zedillo le dio a Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, en la cual el ex presidente aseguró que será el partido Morena la instancia que controle el Poder Judicial, por lo que señaló una supuesta “tiranía” debido a la reforma con la que se elegirá a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Esto fue lo que dijo el ex presidente proveniente del PRI el martes 17 de septiembre:

Ernesto Zedillo vs. Arturo Zaldívar: La nueva pelea por la reforma al Poder Judicial

“Está muy cuidadosamente diseñada… La reforma es un mecanismo para decirle a la gente ‘ustedes van a elegir a los jueces’, eso no es democrático. La Constitución dice que el Ejecutivo deben cumplir sus funciones y una de esas es asegurar que se provean los medios y las reglas para que exista un poder Judicial independiente… Con una fachada de democracia, van a controlar quién aplica la justicia. Cuando se tiene un partido oficial que puede manejar el Poder Judicial, eso se llama en términos simples, tiranía (...) Eso es ilegítimo, eso no es ético, es no tener lealtad a la República democrática que queremos los mexicanos”