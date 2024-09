El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de Ernesto Zedillo por las críticas a la reforma al Poder Judicial, con la que iniciaría “una dictadura”.

Fue en la conferencia mañanera de hoy 17 de septiembre que AMLO aseguró que “es de risa” el comentario que realizó el expresidente mexicano, Ernesto Zedillo, al acusar que la reforma al Poder Judicial viola el Estado de Derecho en México.

El pronunciamiento del presidente de México se dio luego de que el reportero de SDPnoticias y El Deforma, Poncho Gutiérrez, cuestionó qué le diría a quienes no reconocen ningún acierto, y en su lado opuesto, a quienes consideran que no existió error en su administración.

Cabe destacar que AMLO deja la presidencia de México el próximo 30 de septiembre, a días de que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la controversial reforma al Poder Judicial.

“Traen a Zedillo para decir que ya es una dictadura México y es de risa”. AMLO

AMLO se burla de opositores que traen a Ernesto Zedillo a México

AMLO agradeció a sus adversarios por permitir que su administración avanzará en su sexenio 2018-2024, pues afirmó que aunque se enojan, calumnian y lo insultan, “no pasan de ahí”.

“Traen a Zedillo a decir que ya es una dictadura en México no, es de risa, es de risa, hacen el rídiculo, pero no pasa de ahí”, afirmó el presidente.

AMLO agregó que desde la oposición no realizan convocatorias ni llamados para actividades como suspender el pago de impuestos, pues el pueblo de México no les hace caso.

“Si le hicieran caso a lo mejor podría causar un problema en ese sentido, pero no, actúa en ese sentido de manera responsable”, aseguró el presidente.

AMLO crítica a Krauze, Aguilar Camín y más por el fin de la República con la reforma al Poder Judicial

AMLO también criticó a los personajes que se suman a Ernesto Zedillo al predecir problemas para México con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, como el fin de la República y la división de poderes.

El presidente se burló de Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín por señalar que con dicha reforma se establece una monarquía en México, y afirmó que solo hacen el rídiculo .

Además, AMLO agregó que con las críticas de medios internacionales como The New York Times, The Washington Post, Financial Times, solo ayudan a clarificar que son falsarios.