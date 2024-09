Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera presidente de México durante el periodo 1994 al 2000, se declaró culpable de pertenecer “al viejo régimen” durante una entrevista que sostuvo para el medio LatinUS en YouTube.

Y es que el ex mandatario nacional fue cuestionado por el periodista Carlos Loret de Mola, luego de que la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, lo llamara de dicha forma tras sus criticas a la reforma al Poder Judicial.

Cabe señalar que Ernesto Zedillo se lanzó durante los últimos días contra Morena, asegurando que la intención del oficialismo es destruir la democracia.

Ernesto Zedillo respondió para el periodista Carlos Loret de Mola, en su noticiero de LatinUS, a los señalamientos hechos durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

Esto tras las críticas externadas con motivo de la reforma al Poder Judicial, asegurando la presidenta electa de México que el ex mandatario es un representante del “viejo régimen” político de nuestro país.

Además, indicó que Ponce de León no tiene autoridad moral para cuestionar las decisiones del actual gobierno federal, toda vez que lo acusó de ser responsable de sucesos como el Fobaproa.

Sin embargo, Ernesto Zedillo no rehuyó a estos señalamientos, toda vez que aunque dijo no respondería a insultos, aceptó ser culpable de pertenecer “al viejo régimen”.

Incluso, se dijo más allá de culpable, pues se consideró como un orgulloso representante de este periodo político, en donde perteneció a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero esto se debe a que de acuerdo con Ernesto Zedillo el viejo régimen es sinónimo de democracia, incluso aseverando ser uno de los responsables de la construcción de la misma.

Indicó que junto al resto de partidos políticos instauró las bases para tener un país más democrático, además de recordar su propia reforma al Poder Judicial.

Esto pues Ernesto Zedillo indicó que su proyecto ayudó a tener un Poder Judicial independiente, y no que sirviera como un instrumento del Poder Ejecutivo como criticó intenta ocasionar la actual reforma.

“Si a mi me dicen que represento el viejo régimen, me llama la atención. Porque a mi se me hace que se está hablando del viejo régimen de democracia, que ayudé a construir con el concurso de otros partidos políticos. Si se me acusa de ser parte de ese viejo régimen, que llevó a nuestro país a ser democrático, me declaro absolutamente culpable. No solamente culpable, sino orgulloso”

Ernesto Zedillo