Luego de que Layda Sansores amenazó al senador Ricardo Monreal con ser exhibido en su programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche se arrepintió.

En un tuit publicado este domingo 23 de octubre, Layda Sansores señaló que para no generar malas interpretaciones, ya no revelará ninguna información relacionada con Ricardo Monreal en su popular Martes del Jaguar.

Y es que la noche de este sábado, Layda Sansores señaló lo siguientes en sus redes sociales: “Atención, (Ricardo) Monreal, nos vemos a las 8 pm en el Martes del Jaguar”.

Es decir, Ricardo Monreal aparecería en el capítulo 44 de su programa, a las 20:00 horas el próximo martes 25 de octubre.

Tuit Layda Sansores (Tuit Layda Sansores )

Sin embargo, al arrepentirse de la advertencia contra Ricardo Monreal, Layda Sansores aclaró que el anunció publicado este sábado también sería eliminado .

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”, indicó Layda Sansores.

Tuit de Layda Sansores (@LaydaSansores)

Ricardo Monreal responde a amenaza de Layda Sansores de ser exhibido en el Martes del Jaguar

Tras la amenaza lanzada por Layda Sansores, la respuesta del senador Ricardo Monreal no se hizo esperar, luego de que fue cuestionado sobre lo publicado por la gobernadora de Campeche sobre su posible aparición en el Martes del Jaguar.

Monreal Ávila refirió que la advertencia de la gobernadora de Campeche es parte de la campaña anticipada hacia las elecciones 2024, pues esta situación está generando conflictos internos que pudieran conducir a “caminos sin retorno”.

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retornos” Ricardo Monreal. Senador de Morena

Incluso, Ricardo Monreal dijo que anticipar “con tanto tiempo” la sucesión presidencial ocasiona desencuentros y confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo de las elecciones presidenciales de 2024.

El legislador recordó que en el pasado fue espiado ilegalmente por el PRI y el PAN, pero que nunca lo había sido por su mismo partido, acto que calificó de “inverosímil”.

Cabe recordar que el programa Martes del Jaguar cobró popularidad por exhibir audios contra Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”, quien es dirigente nacional del PRI.

Ricardo Monreal, aspirante a las elecciones presidenciales de 2024

Ricardo Monreal es aspirante a la candidatura por la presidencia de México en las próximas elecciones 2024.

De acuerdo con el tracking diario de SDP noticias y MetricsMX para este 23 de octubre, Ricardo Monreal tiene 14% de la intención de voto si se considera como parte de los aspirantes de Movimiento Ciudadano. Le sigue Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco con 13.2%.

Sin embargo, si se considera como aspirante de Morena, Monreal Ávila se encuentra detrás de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes son los amplios favoritos para quedarse con la candidatura morenista.