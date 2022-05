En un audio presuntamente se escucha a Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultar a proveedores del partido.

El supuesto audio fue difundido por Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien publicó en su cuenta de Twitter la grabación en la que presuntamente Alejandro Moreno insultó a algunos proveedores para el PRI.

¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie!, denunció Layda Sansores en la publicación del audio adjunto.

Además, la gobernadora de Campeche dijo al respecto lo siguiente:

“Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta les quedaron a deber a proveedores”, aseguró la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En el audio se escucha a quien sería Alejandro Moreno, decir una sarta de groserías en contra de los proveedores del PRI, mientras se quejaba de ellos con Hugo Gutiérrez, secretario del PRI.

Fue en esta grabación de poco más de 2 minutos que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, querría que los proveedores le surtieran al partido unas gorras sin que el PRI se las pagara primero.

Alejandro Moreno habría reprobado el comportamiento moral de los miembros del PRI al querer pagar “a tiempo” a los proveedores; por lo que instó a que se les “mandara a la verga” y se apegaran a pedirles material para que fuera surtido antes de que se les pagara.

Además, Alejandro Moreno la habría dicho a Hugo Gutiérrez que tras 2 años 8 meses de adquirir cosas con dichos proveedores, ahora debería “bajarle” a los proveedores 100 mil gorras para Campeche.

“Ya te dije, a los proveedores cabrón que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche (...) tú al proveedor que le compraste durante 2 años 8 meses lo menos que le puedes decir es ‘oye hijoeputa regálame 100 mil gorras y pónmelas en Campeche’, y debiste haberlo hecho hace seis meses, no ahorita”.

Cabe resaltar que en 2021, el PRI perdió la gubernatura de Campeche tras ganarla Layda Sansores por Morena; por lo que en audio Alejandro Moreno mencionó que “lo único que le importa es Campeche” y advirtió a Hugo Gutiérez que no quería “encabronarse” por el tema de los proveedores.

“No quiero encabronarme por una mamada, o sea, hay pendejadas que son de lógica, tú le compras a un proveedor; a mí no me interesa otra puta cosa más que Campeche, me vale verga”.

Además, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, amenazó a Hugo Gutiérrez y a miembros del partido de desquitarse con ellos si volvía a ir a Campeche y no había ninguna gorra; así como también si no llegaban a salir los resultados de Campeche.

“Porque ya les dije wey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra, me vale verga quién la pagó (...) entonces le hablas al puto proveedor que le compraste y le dices ‘oye cabrón me vale verga, ahí te lo pago el otro mes o cuando sea y pon las putas gorras’.

Es lo que tienen que hacer. Porque el día que no salgan los resultados de Campeche a todos ustedes me los voy a chingar también”.

Alejandro Moreno