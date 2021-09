Las mujeres no existimos para AMLO: Critican ausencias en el tercer informe

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rindiera su Tercer Informe de Gobierno, surgieron críticas al mandatario por no mencionar acciones en favor de las mujeres.

Martha Tagle, ex diputada federal, acusa que las mujeres no existen para AMLO “en los hechos” por lo que no es de extrañar que no mencionara acciones en favor de este grupo.

(Usuaria de Twitter / Twitter)

Además, Martha Tagle aseveró que si AMLO no mencionó nada respecto a las mujeres es porque “no tiene nada que informar”.

En ese sentido, Martha Tagle criticó que AMLO n o ha realizado ninguna acción para atender las condiciones de desigualdad social y política, así como las demandas de seguridad y justicia de las mujeres desde que tomó protesta.

“Si no dijo nada es porque no tiene nada que informar, no ha hecho nada para atender las condiciones y demandas de las mujeres” Martha Tagle. Ex diputada federal

Asimismo, Martha Tagle y otras mujeres mostraron indignación con respecto a los dichos del mandatario sobre los feminicidios, pues AMLO justificó el incremento al sugerir un subregistro del delito en otros sexenios.

AMLO justifica aumento de feminicidios en su gobierno

AMLO (Cortesía)

Durante la rendición de su Tercer Informe, AMLO reconoció que los feminicidios incrementaron en el país desde el inicio de su administración.

De acuerdo con el mandatario, el delito de feminicidio registró un aumento del 13% del 2019 al 2021 en el territorio nacional.

Sin embargo, justificó el incremento al sugerir que en los gobiernos anteriores, las muertes por feminicidio s e registraban como homicidio doloso.

Como prueba además, aseguró que los homicidios dolosos han disminuido con respecto a los años anteriores desde la tipificación de asesinatos contra mujeres como feminicidios.

AMLO apenas mencionó los derechos humanos en informe

AMLO apenas menciono derechos humanos durante la rendición de su Tercer Informe este 1 de septiembre.

El mandatario simplemente aseguró que en su administración “no se violan los derechos humanos” y se repudia la discriminación.

AMLO también afirmó que su gobierno ha respetado la libertad de expresión y resaltó que siguen las acciones para fortalecer el Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas.

Sin embargo, se olvidó de mencionar accione sobre el decreto para liberar a preso por delitos menores que no hayan recibido sentencia.

Y apenas se refirió al caso Ayotzinapa cuando dijo que mantiene el compromiso de dar a conocer la verdad de lo que sucedió con los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.