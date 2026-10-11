La muerte del periodista mexicano Francisco Garfias ha generado una serie de reacciones en la política del país por parte d eintegrantes de todos los partidos.

Personajes de la vida pública se han pronunciado y sobre todo han destacado su labor como cronista legislativo y columnista.

El reportero Francisco Garfias murió la madrugada de este domingo 11 de octubre, a los 75 años de edad.

Ricardo Monreal destaca trayectoria de Francisco Garfias

Ricardo Monreal, actual coordinador de Senadores de Morena, destacó la trayectoria de Francisco Garfias como corresponsal en Paris del periódico Excelsior, pero sobre todo como cronista legislativo.

Resaltó que dedicó casi 50 años a la cobertura política y dijo que veía al Congreso como una fuente fundamental para entender al país.

Lo calificó como “cronista parlamentario consumado” y destacó su amistad más allá del trabajo político o periodístico, respectivamente.

Políticos lamentan muerte de Francisco Garfias

Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, recordó que conoció a Francisco Garfias en 1997 cuando coincidieron en la Cámara de Diputados y envió sus condolencias a familiares y amigos.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo que hoy el periodismo pierde a una de sus lumas más brillantes. También destacó su corresponsalía en Paris y “el gran analista que era”.

Salomón Chertorivski, integrante de Movimiento Ciudadano, dijo que construyeron una relación profesional de confianza e incluso una amistad.

Otros políticos que se han pronunciado sobre la muerte de Francisco Garfias han sido:

Alejandro Murat, senador de Morena

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial

Pedro Haces, senador de Morena

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la SCJN

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador PVEM

Manuel Añorve Baños, senador PRI

Grupo parlamentario del PAN en el Senado

Entre otros

Raymundo Riva Palacio se lanza contra Excelsior por muerte de Francisco Garfias

Raymundo Riva Palacio se lanzó contra Excelsior por haber publicado sobre su muerte horas después de que circulara la noticia.

Dijo que es in “maltrato profesional” para quien fue corresponsal en Paris y se convirtió en uno de sus periodistas políticos que le dio prestigio al periódico.

Otros periodistas se han pronunciado y lamentado la muerte de Francisco Garfias como: