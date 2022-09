A tres días de que la prisión preventiva sea votada, surge la duda si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede determinarla inconstitucional; esto dijo Claudia Sheinbaum al respecto.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia de prensa que existe un gran debate dentro de la SCJN.

Se trata sobre el cuestionamiento de si la SCJN puede modificar la Constitución, a lo que en palabras de Claudia Sheinbaum, eso es un poder que sólo le concierne al constituyente.

“El primer tema de debate en la Corte es si la propia SCJN puede modificar la Constitución, cuando en realidad la Constitución establece que el único que puede modificarla es el constituyente. Ese es el primer gran debate que se discute en la corte”. Claudia Sheinbaum

SCJN no puede determinar si prisión preventiva es inconstitucional: Claudia Sheinbaum

Con este comentario, Claudia Sheinbaum concluyó que la SCJN sí puede manifestarse sobre la prisión preventiva o cualquier otro tema.

No obstante, la SCJN no puede determinar si es inconstitucional o no, porque entonces el órgano estaría violando sus atribuciones.

“La Corte en todo caso puede manifestarse sobre un tema en particular, pero no puede determinar si es constitucional o no, porque se vuelven constituyentes en sí mismos”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Gobierno de la Ciudad de México/Cuartoscuro)

¿Prisión preventiva debe ser prisión justificada? Esto dijo Claudia Sheinbaum

De igual manera, Claudia Sheinbaum señaló que hay un segundo tema que se debate sobre la prisión preventiva oficiosa.

Y es que hay quienes alegan que la prisión preventiva oficiosa no existe en otros países porque toda es justificada según el criterio del juez, además de que viola los derechos humanos.

“El segundo tema, hay algunos que dicen ‘pues es que la prisión preventiva oficiosa en otros lugares del mundo no existe y toda es justificada, y depende del criterio del juez, no tendría porqué haber prisión oficiosa por violación a los derechos humanos o porque no queremos ningún inocente en la cárcel’”. Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, esa discusión es “falsa”, pues señaló que aunque sea prisión preventiva oficiosa o justificada, termina dependiendo del criterio de un juez.

Eliminar prisión preventiva oficiosa vulnerará a los jueces, asegura Claudia Sheinbaum

En ese sentido Claudia Sheinbaum aseguró que quitar la prisión preventiva oficiosa vulneraría a los jueces debido a la violencia que sacude México.

“¿Qué problema tenemos en este momento? Pues que cuando tenemos delitos con tanta violencia en nuestro país, el juez queda con una enorme vulnerabilidad si le quitan la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué?, porque va a depender de él o de ella, si da prisión o no” Claudia Sheinbaum

Pero además, Claudia Sheinbaum dijo que los criterios de justificación para dar prisión preventiva son solamente si la persona tiene riesgo de fuga.

Por lo que señaló que la decisión del juez para dictaminar prisión preventiva no están asociados a ningún delito, sino a la característica de la persona.

“Es cierto que la Constitución establece garantías individuales, hoy son derechos humanos; pero lo cierto de la situación que estamos viviendo en este momento, entonces a mí me parece que vulnera a los ministerios públicos y a los jueces”. Claudia Sheinbaum

Finalmente, Claudia Sheinbaum recordó que la situación de violencia que se vive en México se debe a la guerra contra el narco declarada por el ex presidente Felipe Calderón.