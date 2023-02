El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los desencuentros que ha tenido con la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aclaró que habrá respeto porque “la forma es fondo”.

Desde la conferencia mañanera del 21 de febrero, una mujer que se identificó como Guadalupe Herrera del periódico La Última Palabra pidió al presidente que no retire su apoyo a las mujeres por los “desplantes” de la ministra presidenta durante la ceremonia en Querétaro del aniversario de la Constitución de 1917 del pasado 5 de febrero.

Ante el planteamiento, AMLO aseguró que en su gobierno se apoya a las mujeres, desde el ámbito político y hasta los programas sociales, por lo que descartó un cambio en ese sentido.

El presidente AMLO aseguró que lo único que le interesa a su gobierno es que el Poder Judicial actúe con honestidad y no lo que ha sido considerado como desplantes hechos por la ministra Norma Piña.

Esto luego de que una reportera asegurara que algunas mujeres se sintieron decepcionadas de la ministra presidenta de la SCJN por su actitud hacia el presidente en la conmemoración de la Constitución de 1917.

De acuerdo con Guadalupe Herrera, el que la ministra Norma Piña no se levantara en el acto protocolario fue un desplante que podría causar que el presidente deje de apoyar a las mujeres.

Por ello, decidió acudir para “suplicar que no deje de apoyar a la mujer” por la actitud de la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña, de quien reiteró estar decepcionada.

Asimismo, aseguró que muchas mujeres coinciden con el hecho de que se puede esperar todo de una ministra presidenta, hasta “que se equivoquen en sentencias” pero no la falta de respeto a AMLO.

“Nos decepcionamos mucho de la ministra, de la ahora presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con esa arrogante actitud, porque se puede esperar todo, que se equivoquen inclusive en sentencias, pero que no respeten la institución…Estoy aquí para suplicarle que no deje de apoyar a la mujer porque aunque existan estos casos aislados de mujeres que no están comprometidas con ellas, con su entorno y con las demás mujeres, habemos muchas otras que tiene ese amor por su pueblo…No le quiero faltar al respeto a la ministra pero sí considero que habla más su silencio al no desmentir los medios que han dicho que ella tuvo tal actitud con usted”

Guadalupe Herrera