Es tanto el odio de quienes esperaban otra reacción de López Obrador y fue totalmente diferente, con estas acciones nos observa el mundo como un país libre, no existe ninguna dictadura como quieren opositores hacerlo creer a otros países, si esto lo hiciera la jueza presidenta Norma Piña ante un gobierno derechista con Felipe Calderón, Vicente Fox, incluso con Peña Nieto, todos aquellos que aplauden esta acción, estarían rabiosos, hablando en todo tipo de entrevistas de la falta a la envergadura presidencial, su hipocresía no tiene límites y su forma de actuar no afecta al gobierno, al contrario, mucha gente valora él antes y después.

Ahora entendemos que todo actuar equivocado lo aplauden, ahí está su falta de respeto al gobierno y a los mexicanos, cuando esto suceda en sus dependencias municipales o estatales, veremos como echan fuego como dragones, aclaro que seguramente nunca más llegarán a tener un gobierno federal, su tiempo terminó, ahora vivimos una transformación solo están en contra quienes pierden economía y poder.

Si tanto le molesta a la jueza presidenta estar cerca del ejecutivo o no está de acuerdo con este gobierno, podría tener la opción de no hacer presencia o alguien le dio la instrucción de no levantarse para crear esta tendencia.

Aunque se vio muy efusiva al aplaudir como ningún otro político que estuviera cerca del mandatario.

Cada suceso en donde sale todo a la perfección, buscan un lado negativo para afectar la presencia de López Obrador, no se dan cuenta a quien atacaron, fue al panista Mauricio Kuri quien realizó un gran evento, con estas acciones quitaron los méritos al trabajo del gobernador de Querétaro , esta oposición no camina por la libertad que vive México, solo buscan la confrontación entre políticos.

Ahora les pregunto ¿y quien critica a Marko Cortés?, que anda paseando con el gran perdedor del 2018, Ricardo Anaya, que opinaran quienes están haciendo su mejor esfuerzo para buscar contender a la presidencia de la República.

Seguramente el presidente del CEN de Acción Nacional tendrá que darle su lugar al fugitivo panista que está acusado por el gobierno de México, veo que tiene mucho dinero para lograr radicar en Estados Unidos sin trabajar.

Esta vez vi un Ricardo Anaya desangelado, temeroso, no es igual cuando tienes el poder de hacer videos escondido a que te vean en vivo con una denuncia de corrupción.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif