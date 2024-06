Héctor Sandarti le dice sí todo proyecto que le ofrezcan, pero ¿Conducirá La Casa de los Famosos 2024? Diego de Erice ya estaría fuera de la temporada.

La Casa de los Famosos México 2024 ya es un hecho y Galilea Montijo será la conductora principal.

Pero aún no han revelado quién será el otro conductor del reality y el regreso de Héctor Sandarti -de 55 años de edad- ya levantó sospechas.

La Casa de los Famosos México 2024 arrancará transmisiones el 21 de julio y Galilea Montijo -de 51 años de edad- dio otros detalles.

La conductora de Hoy contó que el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2024 será revelado por Héctor Sandarti en su nuevo programa.

Durante el estreno de Cash: El precio del dinero, Héctor Sandarti dará en exclusiva el nombre del primer inquilino de la segunda temporada del reality.

Cecilia Galliano no gustó en La Casa de los Famosos México, pero vuelve en la segunda temporada

Pero, ¿Héctor Sandarti será el otro conductor de La Casa de los Famosos México 2024?

Durante un encuentro con medios, Héctor Sandarti descartó que él vaya a ser uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

“No hay manera, no hay manera” fue la respuesta de Héctor Sandarti a la pregunta de si sería uno de los huéspedes de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, no descarta aceptar ser el segundo conductor del reality, pero aún no se lo han propuesto.

“Televisa tiene una oferta de proyectos tan grande, que la verdad a mí me encantaría poder combinar Cash con alguna otra cosa, por lo pronto no se ha hablado de nada más”

Héctor Sandarti expresó que le encantaría ser conductor de La Casa de los Famosos México 2024, pues ya tiene experiencia con el reality.

Además, ya ha trabajado a lado de Galilea Montijo y lo describió como un “agasajo”.

Diego de Erice -de 37 años de edad- conducía a lado de Galilea Montijo en la primera temporada de La Casa de los Famosos México 2024.

El regreso de Héctor Sandarti a Televisa podría poner el riesgo el lugar de Juego de Erice, pues el conductor guatemalteco tiene más experiencia con este reality.

“Pues mira, ya lo hice (La Casa de los Famosos) ya trabajé con Galilea lo cual es un agasajo, pero no voy a decirte que no, si me lo proponen lo vamos a estudiar”

Héctor Sandarti