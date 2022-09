La cara de Alejandro Encinas en la comparecencia de Adán Augusto López lo dice todo. Y es que mientras el secretario de Gobernación hablaba del caso Ayotzinapa y la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43, el subsecretario mostró una mueca para nada contenta.

Este martes 27 de septiembre, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, compareció en la Cámara de Senadores; y lo acompañó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Un día después de que se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 normalistas, frente a senadores y senadoras, Augusto López intentó deslindar la responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa con un ejemplo tonto.

Adán Augusto López estaba respondiendo los cuestionamientos que los y las senadoras le realizaron sobre el caso Ayotzinapa, cuando Alejandro Encinas tenía una cara de pocos amigos.

“Aquí no se va a encubrir a nadie, pero no comparto la expresión que el responsable es el Ejército, ¿apoco si un senador atropella alguien y lo mata el responsable es el Senado de la República?, pues no, sería el senador que cometió esa imprudencia”.

Adán Augusto López