A 8 años de Ayotzinapa, este 26 de septiembre de 2022 las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos encabezaron la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo; las principales exigencias giran en torno al Ejército y los reclamos al presidente AMLO y todas las autoridades por no actuar.

Con la participación aproximada de 7 mil personas, la marcha a 8 años de Ayotzinapa avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de mayo hasta el Zócalo, donde finalizó sin mayor contratiempo.

¿Qué pasó durante la marcha?, ¿cuál fue el discurso y los reclamos de las familias?, ¿hubo destrozos durante la protesta?, ¿por qué marcharon a 8 años de Ayotzinapa?

Las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos marcharon con los rostros de sus hijos por delante; a un costado del contingente los acompañó una gran lona con la frase “El Ejército lo sabe. Ayotzinapa resiste”.

Y es que las exigencias de las familias durante la protesta de este 26 de septiembre estuvieron, principalmente, enfocadas en el papel del Ejército mexicano en la desaparición forzada de los estudiantes.

Con evidente enojo y coraje, durante el mitin ya en el Zócalo, madres y padres de los normalistas se pronunciaron en contra de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya desistido de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares.

“Estamos buscando la verdad, qué pasó con nuestros hijos. Por lo que estamos viendo parece que nada más se están burlando de uno, nosotros no hemos parado desde hace 8 años con la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos. Tanto el gobierno anterior como este, no nos dan respuesta”.

Blanca Nava, mamá de Jorge Álvarez Nava, acusó al gobierno del presidente AMLO de burlarse de las familias y su dolor: “exigimos que nos digan qué pasó, que ya no estén ocultando a los verdaderos responsables porque los están deteniendo por delincuencia organizada cuando son responsables de la desaparición de los 43″.

“No nos van a callar, queremos verdad y justicia, que se castigue a los responsables (...) queremos que todos caigan, desde el de abajo hasta el de arriba, usted dijo (AMLO) que no iba a ser tapadera de nadie”, señaló dirigiéndose al presidente.

“Le pido a este presidente AMLO y al fiscal que si no puede hacer su trabajo que le deje el puesto a otra persona, porque él es quien está desistiendo de las órdenes de aprehensión, de ahora en adelante queremos respuestas contundentes, no nos van a callar, a 8 años no nos rendimos”.

Blanca Nava, mamá de uno de los 43