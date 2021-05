México.- La actriz Mariana Peñalva denunció a Andrés Roemer por abuso sexual ocurrido en 2009, después de acudir a su casa en busca de un consejo laboral.

A través de un video , Mariana Peñalva acusa que el abuso sexual ocurrió mientras su hijo de 4 años de edad estaba en el cuarto de al lado .

Entre lágrimas, la actriz relató cómo conoció a Andrés Roemer y recordó que ese año, el padre de su hijo enfermó de un tumor cerebral y tuvo que regresar a Sonora con su familia.

Ella se quedó en CDMX sola y con un proyecto de cine que tenían en conjunto, por lo que comenzó a buscar inversionistas.

En ese momento fue cuando conoció a Andrés Roemer luego de una entrevista para un programa de TV Azteca, también la invitó a su casa donde ella le comentó sobre su proyecto de cine.

Andrés Roemer violó a Mariana Peñalva

Andrés Roemer (Internet)

Andrés Roemer citó a la actriz Mariana Peñalva en su casa para platicar del proyecto. Ella acudió con su hijo y el hombre les mostró el domicilio.

Sin embargo, poco tiempo después, llegó otra persona que tomó de la mano a su hijo y se lo llevó a otro cuarto.

“Llegué con mi hijo a platicar de proyectos de trabajo, no iba con ninguna intención de otro tipo [...] La señorita cerró la puerta detrás de ella, y me preocupó porque dejé ir a mi hijo con una persona que no sé quién es. Andrés se dio cuenta y me dijo que no me preocupara”. Mariana Peñalva

Mariana Peñalva señaló que la tranquilizó escuchar la voz de su hijo del otro lado de la puerta pero enseguida comenzó el abuso sexual en su contra.

“No sé ni en qué momento nos sentamos en los sillones y Andrés se me lanzó encima. No me defendí, no hice nada. Por más que le decía ‘no Andrés, espérate’, no parecía entender lo que es no. Y mi hijo estaba al lado de la puerta”. Mariana Peñalva

La actriz no quería que su hijo la escuchara gritar y tampoco supo qué hacer porque “no sabía si algo le iban a hacer también”.

Mariana Peñalva se sintió culpable tras el abuso de Andrés Roemer

Luego de la agresión sexual en su contra, Mariana Peñalva dijo que se sintió “como un objeto usado” y culpable por “haber enviado un mensaje que no era”.

“Lo siento Andrés, estás enfermo, no puedes hacer eso con las mujeres. No puedes llevarte a las mujeres a tu casa, encerrarlas con su hijo a un lado como si les estuvieras secuestrando al hijo mientras las violas, no puede ser”. Mariana Peñalva

En el video que compartió, Peñalva expresó su apoyo a la esposa e hija de Andrés Roemer y pidió a las mujeres que han sido agredidas por este hombre, que lo denuncien.

Hasta ahora, suman 62 denuncias de violencia sexual contra el escritor, según la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas (PUM).

Interpol busca a Andrés Roemer

Andrés Roemer (Cuartoscuro)

El testimonio de Mariana Peñalva sucede luego de que la Interpol emitiera una ficha roja de búsqueda internacional contra Andrés Roemer.

Y también días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuviera una orden de aprehensión contra el escritor por el delito de violación.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que se bloquearon las cuentas de Roemer por lavado de dinero.