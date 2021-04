Una mujer de 30 años radicada en Israel, narró que Andrés Roemer ejerció acoso en su contra bajo el mismo modus operandi que usaba en México.

México. - Desde hace aproximadamente un mes, el conductor de televisión Andrés Roemer dejó México, luego de que fuera señalado por decenas de mujeres por acoso sexual.

Sin embargo, reportes refieren que aún lejos de México, Andrés Roemer siguió con las prácticas de acoso en contra de mujeres.

De acuerdo con lo dado a conocer por el diario Reporte Índigo, una mujer estadounidense de 30 años que reside en Israel, fue víctima del promotor cultural.

La información difundida por el medio de comunicación señala que la afectada narró que Andrés Roemer intentó seducirla en un bar de la ciudad de Tel Aviv, bajo el mismo modus operandi que usaba en México.

El reporte que recoge el testimonio de la afectada refiere que la agresión se registró el pasado 19 de abril, cuando se encontraron por motivos ajenos de trabajo.

El acoso de Andrés Roemer

Emma, la mujer afectada, relató que conoció a Andrés Roemer debido a que una ejecutiva de bienes raíces que ayudó al escritor a comprar un departamento, lo contactó con él.

La mujer narró que con la intención de evitar que se malinterpretara con una cita, reservó un par de lugares en la barra del bar.

A pesar de ello, señala la afectada, Andrés Roemer comenzó a realizar diversos comentarios sobre su aspecto físico , así como varias insinuaciones.

"Estás bellísima, me decía. Estás hermosa. Nunca me imaginé que fueras tan bella en persona. ¿Has salido con hombres mayores que tú? (...) medida que tomó más copas, agarró confianza y me dijo que, si tuviera 20 años menos, me conquistaría, y si no estuviera casado también" Emma

Andrés Roemer dijo que en México es muy importante

Como narraron las víctimas en México de Roemer, Emma apuntó que éste le hizo mención de su trabajo y le ofreció participar en un proyecto con él.

De la misma forma, Emma que reconoce que no sabía quién era su interlocutor, destacó que éste le señaló que si supera quién era él, "cambiaría su forma de pensar" .

Así lo señala la afectada al exponer que Andrés Roemer le presumió que en México es conductor de televisión y ha escrito varios libros.

“Si tú supieras quién soy, cambiarías tu forma de pensar (me dijo) en México tengo un programa de televisión, trabajo en TV Azteca. También he escrito muchos libros”. Emma

La víctima señaló que en todo momento rechazó las propuestas e insinuaciones de Roemer, por lo que en un momento le dijo que si no la podía "tener" para él, le "gustaba" entonces para su hijo.

"Luego me dijo, bueno, ya que no te puedo tener para mí, me gustarías para mi hijo. Mi hijo es muy inteligente, creo que serías fenomenal para él ya que no puedes ser mía" Emma