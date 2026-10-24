El secretario de Salud de México ha explicado cómo es que se buscará agilizar el abasto de medicinas tras la creación del nuevo Consejo Asesor para la Transformación Digital.

“La parte más importante con los avances tecnológicos, que no habían tiempos atrás, es que ahora podemos evitar papeleo, oficios, mensajes, podemos hacer en tiempo real la comunicación de los procesos”. David Kershenobich, secretario de Salud de México

Por ello, Kershenobich apuntó que se buscará la creación y el desarrollar un modelo propio “que le dé sustentabilidad al sector médico del país, y nos apropiamos del sistema, y no al revés”.

Con el objetivo de “abatir la burocracia”, tras explicar Kershenobich que el papeleo que antes existía entre uno y otros retrasaba a que las personas pudieran recibir los medicamentos en forma adecuada.

“Tiene que ver con la distribución, pero hay un reto más importante es que tiene que llegar a todas las comunidades a los sitios más alejados del país, no solo a la ciudad. Hacerlo en tiempo real, permite que si de repente falta ese medicamento se pueda tener ese medicamento para las personas.” David Kershenobich, secretario de Salud de México

Transformación en el abasto de medicinas, también alcanzará a la prevención de la salud: Kershenobich

Ante la transformación digital en el abasto de medicinas, el secretario de Salud de México, Kershenobich dijo que también la modernización debe alcanzar a la prevención de la salud.

“La transformación no es solo un evento del abasto de medicinas” pues es importante señaló Kershenobich “ver la otra parte, la prevención.

Digitalización misma que Kershenobich apuntó va a permitir “hagan saber que la persona se ha vacunado por ejemplo, saber si toma medida preventiva en el embarazo”, a lo que el secretario dijo que “la prevención forma parte central de lo que tiene que ver la modernización del sistema de salud”.