Julieta Fierro: llevar a los científicos del Conacyt a otros países no es un lujo

México. - La integrante del Instituto de Astronomía y miembro del sistema nacional de investigadores del Conacyt, Julieta Fierro, negó que la participación científicos en congresos de diferentes países sea un lujo.

Así lo dijo Julieta Fierro en referencia a los dichos de AMLO en su conferencia mañanera, en la que afirmó al acudir a congresos, los científicos del Conacyt gastaban recursos del erario público en lujos.

Entrevistada en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti, la prestigiada astrónoma rechazó las aseveraciones planteadas por AMLO, en relación a los supuestos derroches de los investigadores.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que en los congresos que se realizan en otros países los científicos del Conacyt gasten en lujos, Julieta Fierro apuntó que dichos viajes no pueden calificarse como tal.

Al respecto, Julieta Fierro apuntó que ella ha acudido a diferentes congresos con el patrocinio de la UNAM e incluso los propios países donde se llevan a cabo los eventos.

Sobre el señalamiento de AMLO, la académica e investigadora dijo que el llevar a un científico a un congreso, no se considera un lujo.

Incluso, la astrónoma dijo que por experiencia personal, en los viajes por congresos muchas veces los propios científicos terminan poniendo dinero de su bolsa para costear los viajes.

“Yo he ido a muchísimos congresos en todo el mundo, he ido a un montón de países. A veces me paga la UNAM, a veces me pagan quien me invita (...) Llevar a un científico pues no se considera un lujo y finalmente uno termina poniendo dinero de su bolsa”

Julieta Fierro