Joven que denunció a Saúl Huerta de abuso sexual es hospitalizado previo a su audiencia

Cristopher “N”, el joven que denunció a Saúl Huerta, exdiputado de Morena, no se presentó a una audiencia de declaración anticipada.

De acuerdo con los reportes, Cristopher sufrió un episodio depresivo grave minutos antes de celebrarse la audiencia en la que debía confrontar a su agresor Saúl Huerta.

La audiencia de declaración anticipada estaba programada para realizarse este miércoles en el Reclusorio Oriente, donde se presentarían diversos peritajes que se le habían realizado al joven.

Por este motivo, el menor tuvo que ser internado en un hospital de la zona sur de la Ciudad de México (CDMX).

En tanto, el juez de Control determinó posponer la audiencia, que fue solicitada por el abogado de la familia, Teófilo Benítez.

Cristopher, víctima de Saúl Huerta, comenzó a sentirse mal en el trayecto de Puebla hacia la CDMX

María Guadalupe Lezama, madre de Cristopher, señaló que su hijo comenzó presentar un episodio depresivo grave en el camino de Puebla para la CDMX.

Derivado de esto, Cristopher tuvo una crisis de ansiedad y vómitos, por lo que fue trasladado a un centro de salud para ser atendido.

“En el transcurso que veníamos del camión de Puebla para México, él (Cristopher) tuvo un episodio depresivo grave, entonces, empezó con muchas ansiedades, se puso a vomitar… rápido lo llevamos a un centro de salud” Madre de Cristopher

La madre del menor indicó que desde que fue víctima de Saúl Huerta, su hijo no ha “recuperado su vida”.

En este sentido, comentó que Cristopher no va a la escuela e incluso, que ha pensando en el suicidio como una salida a sus problemas.

“No sé qué miedo siente o qué ansiedad, pero por eso se puso así. No es tan fácil superarlo. Él no ha recuperado su vida. Mi hijo no va a la escuela. Él ha pensado en su cabeza ya no vivir para que ya no tenga tantos problemas”, agregó.

El pasado 26 de abril, la familia de Cristopher denunció a Saúl Huerta por presuntamente haber agredido sexualmente al joven en un hotel de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.