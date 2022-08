El biólogo José Sarukhán, quien fuera el titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), compartió las condiciones en las que se dio su renuncia.

El también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dejó su cargo como secretario general de la Conabio y renunció a su plaza.

José Sarukhán aseguró para Así las cosas que estuvo solicitando una reunión con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, pero no se dio hasta que renunció.

No se ha detectado presencia de la 'avispa asesina' en México: Conabio

José Sarukhán recordó que tenía el nombramiento de coordinador nacional en la Conabio, de la que estuvo a cargo y en la que participó desde hace 30 años.

Sarukhán obtuvo su primer nombramiento en 1992 y el último lo obtuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto pero terminó en junio pasado.

El biólogo, quien se reintegró a su plaza en la UNAM como investigador del Instituto de Ecología, aclaró que fue él quien decidió no buscar la renovación del cargo que ocupaba.

Asimismo, recordó que durante 12 años, tomó la plaza de secretario ejecutivo, puesto más alto en la Conabio, para poder dirigir la comisión.

“Yo tomé la decisión de no buscar otro nombramiento más…Yo tomé la decisión de dirigir la Conabio en los últimos 12 años tomando el puesto de secretario ejecutivo, que es el que realmente el que está todos los días en Conabio tomando decisiones, discutiendo proyectos…eso lo tuve que hacer tomando esa plaza”

Sin embargo, cuando renunció la Secretaría de Medio Ambiente le solicitó renunciar a la plaza por " austeridad franciscana” cosa a la que José Sarukhán aseguró, no tuvo problema en aceptar.

Esto debido a que gracias a su plaza en la UNAM, tiene acceso a la seguridad social y no tuvo ningún inconveniente de regresar a su puesto como investigador.

“Me hacen renunciar a ella por cuestiones de austeridad franciscana, yo no tenía ningún inconveniente. Mi plaza de la UNAM ahí está, no recibía ningún recurso además de la conservación de los derechos del ISSSTE y no tenía ningún problema para volver a la UNAM”

José Sarukhán