El tercer debate presidencial se llevó a cabo el pasado domingo 19 de mayo y provocó diversas mesas de análisis, entre ellas las del programa “Es la Hora de Opinar”, donde el analista Jorge Castañeda celebró los embates de “guerra sucia” de Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum.

Como ha pasado en los otros debates presidenciales, los analistas se encargan de discutir a su punto de vista particular qué les parece el desempeño de las candidatas y candidato a la presidencia de la república de las elecciones 2024.

Este último y tercer debate presidencial no fue la excepción, donde hablaron de los ataques directos que hizo Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum y uno de los panelistas lo celebró.

En su participación Jorge Castañeda celebró la “guerra sucia” de Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum en el tercer debate presidencial, durante el programa “Es la Hora de Opinar” de Televisa.

Incluso dio cuenta de los temas con los que Xóchitl Gálvez atacó directamente a Claudia Sheinbaum, ante los cuales, y en su mayoría, la candidata guinda no quiso responder.

Jore Castañeda aseguró que el plan de Xóchitl Gálvez no pudo ser “más sucio” para este último debate, aunque consideró que la ejecución del mismo fue deficiente.

“Mas sucia que esta guerra imposible. Te enumero rapitidas; Mario Delgado; la Virgen de Guadalupe; las casas de Claudia; narco candidata y narco partido. Más sucio imposible. Eso es ‘go negative as you negative as you can see ’ (vuélvete negativo como tú negativo como tú puedas ver) o sea es ‘you go low we go lower’ (si tu bajas, nosotros bajamos). Fue lo más duro que se podía hacer.

Cosa que como estrategia a mí me pareció muy bien. "

Jorge Castañeda, analista político