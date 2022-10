Luego de que el pasado viernes 7 de octubre Tatiana Clouthier y Joaquín López-Dóriga entraran en polémica por la publicación de una foto de la ex titular de la Secretaría de Economía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ambos se encontraron cara a cara en Monterrey. ¿Hubo pelea?

En su cuenta de Twitter, Joaquín López-Dóriga despejó toda sospecha de que haya algún problema o rencores entre él y Tatiana Clouthier tras el encontronazo que protagonizaron en redes sociales.

“¡Miren a quién me encontré aquí en Monterrey!”, escribió el periodista al compartir una foto donde aparecen ambas personalidades muy sonrientes.

“Me dio mucho gusto verla. Gran abrazo”, agregó López-Dóriga en la publicación.

¡Miren a quién me encontré aquí en Monterrey! A @tatclouthier con su familia. Me dio mucho gusto verla. Gran abrazo.

Joaquín López-Dóriga y Tatiana Clouthier se encontraron en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

Tatiana Clouthier y Joaquín López-Dóriga entran en polémica por publicación de foto en el AICM

“El retrato de la renuncia: la soledad. Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa”, escribió el comunicador para acompañar una foto de Tatiana Clouthier revisando su celular mientras esperaba su vuelo rumbo a Monterrey, donde actualmente reside.

Tras la publicación de López-Dóriga, la reacción de Tatiana Clouthier no se hizo esperar y cuestionó si el comunicador tenía algo en su contra o le estaban pagando por molestar.

Esto dado que a su consideración, López-Dóriga no investigó lo básico, pues subrayó que se dirigía a su casa en Monterrey y no al estado de Sinaloa, de donde es originaria.

Además, señaló que el 95 % de las veces viajó sola aun durante su cargo como secretaria de Economía, luego de que López Dóriga hizo énfasis en que al esperar su vuelo del pasado viernes viajaba sola.

En respuesta, López-Dóriga replicó: “A ver @tatclouthier No tengo idea de cómo viaja, ni ‘tengo nada’ con usted’ y lo sabe. Dice que me ‘pagan por molestarla’. Me lo hubiera dicho en alguna de las entrevistas que le hice en menos de un mes y que tanto agradeció. Por cierto, cuidado con los acentos. Saludos y bien viaje”.

Fue el pasado jueves 6 de octubre cuando Tatiana Clouthier anunció su renuncia a su cargo como secretaria de Economía en la conferencia mañanera del presidente AMLO.