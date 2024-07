Javier Lozano, ex senador y militante del PAN, aplaudió el nombramiento de Omar García Harfuch como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México.

Omar García Harfuch fue nombrado por la virtual presidenta como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cargo que tomará desde el 1 de octubre 2024.

Ante el nombramiento, Javier Lozano resaltó que el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) durante el gobierno de Claudia Sheinbaum es un hombre serio que dio resultados.

El mensaje fue compartido en sus redes sociales luego de su pelea viral con Marko Cortés por los resultados del PAN en las elecciones 2024.

Javier Lozano: Omar García Harfuch es un “hombre serio y de resultados”

Javier Lozano aplaudió el nombramiento de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana anunciado hoy jueves 4 de julio por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde X, Lozano aseguró que Harfuch, quien fue candidato a la Cámara de Senadores de la mano del Partido Verde durante las elecciones 2024, tuvo un buen desempeño como secretario local de seguridad en la CDMX.

Asimismo, resaltó la “amplia carrera” de Omar García Harfuch en materia de seguridad y calificó como “excelente” el nombramiento para el periodo presidencial 2024-2030.

Hombre serio y de resultados. Buen desempeño en CDMX y de amplia carrera en la materia. Excelente nombramiento 👍🏼@OHarfuch https://t.co/BhLDiPQQaZ — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) July 4, 2024

Javier Lozano y Marko Cortés se pelean en vivo

Javier Lozano y Marko Cortés participaron en el programa de Aarlos Alazraki en Atypical Te Ve por los resultados en las elecciones 2024 y el caso de Genaro García Luna.

En conversación, Lozano aseguró que la gestión de Cortés dejó al PAN “jodido”, esto como reacción a los comentarios respecto al gobierno de Felipe Calderón y el caso de Genaro García Luna.

Javier Lozano reclamó que los malos resultados en las elecciones 2024 dieron pie a la posible sobre representación de Morena y partidos aliados en el Congreso de la Unión.

Asimismo, aprovechó para pedir la renuncia de Marco Cortés a la dirigencia nacional del PAN.

“En el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la Presidencia de la República (...) Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, es más me cae gordo Germán Martínez. Pero llegó al día siguiente, junto con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo después de estas elecciones y el enorme fracaso del Partido Acción Nacional?” Javier Lozano

Por otra parte, Lozano reclamó que Cortés se quiera desvincular de Genaro García Luna al asegurar que nunca estuvo afiliado al PAN pese a que formó parte del gobierno de Felipe Calderón.

Esto porque Marko Cortés resaltó que García Luna no tiene relación con Acción Nacional, cosa que Lozano reclamó pues considera que no importa si no estaba afiliado, pues trabajó para un gobierno panista.