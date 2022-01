INE visitará casas para preguntar si se apoyó la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) visitará alrededor de 850 casas para preguntar si se apoyó la revocación de mandato.

Luego de anunciarse que el INE validó poco más del 3 por ciento de las firmas ciudadanas para el proceso de revocación de mandato, el organismo electoral señaló que ahora se realizará una verificación domiciliaria.

René Miranda, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, informó que al momento se han validado de forma definitiva 2 millones 845 mil 634 firmas.

Firmas para la revocación de mandato (Que siga la democracia / Twitter)

Esta cantidad representa el 103.17 por ciento de las firmas requeridas para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

¿De qué se trata la verificación domiciliaria del INE para la revocación de mandato?

El objetivo de la verificación domiciliaria del INE para la revocación de mandato es comprobar de manera fiel y directa que las personas si entregaron su firma en apoyo a la consulta.

Para llevar a cabo dicha verificación, el órgano electoral seleccionó una muestra de domicilios elegidos entre las firmas entregadas en formatos físicos o a través de la aplicación digital.

La revisión de firmas para la consulta popular se realiza en atención a lo estipulado por el artículo 23 de la Ley Federal de revocación de mandato.

Firmas para la revocación de mandato (Mario Jasso / Mario Jasso)

Elección de 850 domicilios representaría una confiabilidad del 95% de las firmas para la revocación de mandato

Según explica Raquel Delgado Martínez, subdirectora de Muestreo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la elección de 850 domicilios representaría una confiabilidad del 95 por ciento de las firmas para la revocación de mandato.

Es decir, para el cálculo del tamaño de la muestra, se consideró un esquema para la estimación de proporciones poblacionales.

En total debían ser 600 registros los seleccionados para conseguir una precisión estadística de ± 4 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

No obstante, el organismo electoral contempló que en las visitas, 20 por ciento de la ciudadanía ya no vive en su domicilio o 15% no se encuentra en casa al momento de la verificación; por lo que se amplió la muestra a 850 registros.