Ildefonso Guajardo respondió a AMLO luego de que lo señaló como presidenciable y dijo que “ese destapador no me hace corcholata”.

El diputado del PRI y ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que AMLO no será quien lo destape como aspirante a la presidencia, sino que será su partido y Va por México quien lo haga.

“A mí ese destapador no me hace corcholata, es mi partido y la alianza Va por México la que en un momento desminado me darán el privilegio de representar a mi partido”, respondió a AMLO.

Ildefonso Guajardo, uno de los presidenciables del PRI invitado a “Diálogos por México”

Esto lo dijo durante su participación en la primera jornada de los “Diálogos por México”, inaugurada este 17 de octubre y organizada por Alejandro Moreno, líder del PRI, en la cual se reunieron:

miembros importantes del PRI

aspirantes a la presidencia del PRI

Ildefonso Guajardo desmintió que los aspirantes a la presidencia del PRI se hayan definido para el evento “Diálogos por México” con el destape de AMLO, pues alegó que el partido lo organizó con antelación.

Y durante su participación aprovechó para mencionar también que el PRI y la alianza de oposición deberán enfocarse en ofrecer cambios verdaderos ante el mal gobierno de Morena, sin que haya un retroceso.

“(El reto) no es demostrarle a la población lo mal que está haciendo las cosas, eso muchos ya lo saben. El gran reto es qué vamos a ofrecer. Nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado”. Ildefonso Guajardo

AMLO incluye a Ildefonso Guajardo en su lista de 42 presidenciables de oposición

Fue el pasado 13 de octubre que AMLO presentó en su mañanera una lista con 42 posibles presidenciables de la oposición.

Su lista la hizo con base en aquellos personajes que han manifestado sus intenciones de contender para las elecciones 2024 o que fuentes externas los han señalado como presidenciables.

Entre los 42 miembros, AMLO incluyó al diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, y los otros presidenciables son:

Agustín Carstens Alejandro Moreno Beatriz Paredes Carlos Loret de Mola Carlos Medina Plascencia Claudio X. González Chumel Torres Damian Zepeda Dante Delgado Demetrio Sodi de la Tijera Denise Dresser Diego Fernández de Cevallos Emilio Álvarez Icaza Enrique Alfaro Enrique de la Madrid Fernando Canales Clariond Gabriel Quadri Gilberto Lozano Gustavo De Hoyos Gustavo Madero Ildelfonso Guajardo José Ángel Gurría Juan Carlos Romero Hocks Kenia López Rabadán Lilly Téllez Lorenzo Córdova Luis Donaldo Colosio Riojas Margarita Zavala Marko Cortés Maru Campos Mauricio Kuri Mauricio Vila Miguel Ángel Mancera Miguel Ángel Osorio Ching Miguel Ángel Riquelme Patricia Mercado Pedro Ferriz de Con Ricardo Anaya Samuel García Santiago Creel Silvano Aureoles Xóchitl Gálvez Ruiz

