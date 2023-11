Ignacio Mier aceptó este domingo 12 de noviembre la propuesta para ser senador de Morena tras quedarse sin candidatura a la Gubernatura de Puebla para las elecciones 2024.

Y es que durante la madrugada del sábado 11 de noviembre Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio a conocer a quienes serán sus 9 representantes que buscarán las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

Ignacio Mier fue el segundo aspirante que más votos recibió en las encuestas aplicadas en el estado de Puebla, por detrás de Alejandro Armenta, por lo que de acuerdo con lo estipulado por Morena, puede contender por un puesto en el senado .

Ignacio Mier, diputado federal de Morena (Cortesía)

Ignacio Mier aceptó este día la propuesta de la dirigencia de Morena y señaló que sí buscará ser senador de la República, luego de quedarse sin candidatura a la Gubernatura de Puebla.

De acuerdo con el actual diputado federal, esta acción es con el objetivo de comandar las acciones de transformación para Puebla desde la Cámara de Senadores , pues apuntó que él es fundador del movimiento, por lo que no es ningún “aventurero de la política, ni ambicioso”.

Ignacio Mier descartó estar inconforme porque no resultó ganador de las encuestas de Morena para la Gubernatura de Puebla, y se dijo comprometido con el estado, y a cabo acciones para consolidar a la 4T.

Además, indicó que está en contra de grupos que tengan intereses propios dentro de la 4T, por lo que combatirá este tipo de prácticas, y llamó a la unidad de cara a las elecciones del próximo año.

Destacó que el éxito del movimiento es la cercanía con el pueblo, además de trabajar con los principios que promulgan y rigen a la 4T: No mentir, no robar, no traicionar .

Ignacio Mier aseguró que nunca tomaría acciones que vayan en contra de Morena, pues reiteró estar comprometido para actuar con responsabilidad en favor de Puebla.

Ignacio Mier (Cuartoscuro)

¿Quiénes son los candidatos elegidos por Morena para las elecciones de 9 gubernaturas en 2024?

La madrugada del sábado 11 de noviembre Morena dio a conocer a las 5 mujeres y 4 hombres que representarán a la 4T en las próximas elecciones 2024.

Mario Delgado señaló que respetarán su promesa, y aquellos que quedaron en segundo lugar o no fueron seleccionados por la paridad de género, podrán contender por un escaño en la Cámara de Senadores.

Quienes fueron seleccionados, son:

Mujeres

Ciudad de México (CDMX): Clara Brugada

Veracruz: Rocío Nahle

Morelos: Margarita González

Jalisco: Claudia Delgadillo

Guanajuato: Alma Alcaraz

Hombres