¿Rubén Moreira y Humberto Moreira peleados? Los hermanos difieren en sus posturas y se dan con todo rumbo a las elecciones 2022 por la gubernatura de Hidalgo.

Luego de que Humberto Moreira reapareciera en el funeral de Eliseo Mendoza Berrueto, el ex mandatario de Coahuila sorprendió a los medios de comunicación al revelar que se arrepiente de haber “puesto” a su hermano, Rubén Moreira en la gubernatura.

Por si fuera poco, al preguntarle acerca del panorama electoral en Hidalgo, estado en el que la esposa de su hermano Rubén Moreira se postula como candidata, este respondió lo siguiente:

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno. Es un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”.

Humberto Moreira