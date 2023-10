El jueves 19 de octubre se votó en contra del acuerdo de paridad de género para las 9 gubernaturas en 2024 en el Instituto Nacional Electoral (INE) y la consejera Claudia Zavala aclaró qué fue lo que pasó.

En entrevista para Así las cosas, Claudia Zavala dio su versión de lo ocurrido en la sesión del Consejo General del INE donde la propuesta de que hubiera 5 mujeres candidatas y 4 hombres candidatos fue desechada.

Cabe señalar que el Consejo General del INE tiene 48 horas para realizar otra sesión para presentar, discutir y votar otro proyecto de paridad de género.

“Yo no quiero pensar, pero atando cabos, no sé si hasta fue de mala fe y esto no nos puede estar pasando”

Consejera Claudia Zavala