Hackers musulmanes intervienen sitio web del gobierno municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco

Este domingo 8 de agosto ocurrió un nuevo ataque cibernético hacia una página de gubernamental de México.

En esta ocasión, un grupo de hackers musulmanes intervinieron el sitio web del Sistema del Agua de San Martín Hidalgo (SIAPASAN).

Se trata del grupo de hackers denominado “ Clash Hackers ” que llevaron a cabo un ataque de tipo “defacement” o desconfiguración.

Por el hackeo por parte de “Clash Hackers”, al ingresar al sitio web del SIAPASAN aparecía un mensaje en apoyo a la religión musulmana.

En el mensaje, los hackers reprueban el uso de las fuerzas armadas (aéreas y terrestres) en Siria y Palestina.

Por ello, este grupo de hackers pide mantener a las fuerzas armadas en México.

Asimismo, este grupo de hackers dijo no aceptar el asesinato de musulmanes. “Deja de matarnos”, pidió.

Además, el texto señala que continuarán hackeando sitios para enviar el mensaje de Palestina, Siria y todos los árabes.

“Hackeado por hackers de Clash. Dígale a su gobierno que sepa sobre Palestina y Siria. No tienes derecho a usar tus fuerzas (terrestre y aérea). Mantén tus malditas fuerzas en tu país. Continuaremos hackeando los sitios. Para enviar el mensaje de nuestra Palestina y Siria y de todos los árabes. No aceptamos que maten musulmanes en todas partes. Deja de matarnos. Somos hackers de choque. No vamos a acabar con esta guerra ... será por nosotros. Insha Allah”

Mensaje de Clash Hackers