Hace 15 años AMLO dio el Grito de Independencia legítimo y se subió al Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dará el Grito de Independencia este 15 de septiembre a las 11 de la noche con un Zócalo vacío por la contingencia.

Sin embargo, esta no es su tercer conmemoración del inicio del movimiento de Independencia como presidente de México, pues hace 15 años AMLO se subió al Metro dio el Grito nada menos que en el Zócalo.

AMLO dio el Grito de la Independencia en el Zócalo… ¡hace 15 años!

AMLO en el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino en 2006 (Paola Hidalgo / Cuartoscuro)

En 2006, luego del llamado fraude electoral, AMLO inició un mega plantón con sus seguidores en el Zócalo capitalino donde además se proclamo el presidente legítimo de México.

Debido al plantón, el entonces presidente Vicente Fox decidió mover el evento presidencial a Dolores Hidalgo, Guanajuato para no pelear la Plaza de la Constitución con el ahora presidente.

Gracias a eso, AMLO logró celebrar el Grito de la Independencia en el Zócalo cuando reclamaba ser el presidente legítimo de México.

Aunque AMLO no dio el Grito per se, aseguró que se encontraba “muy contento” porque Fox, a quien llamó traidor a la democracia” no estaba en la capital del país.

Luego, el mandatario entonó el Himno Nacional en compañía de sus simpatizantes y allegados entre los que destacan Regina Orozco, Jesusa Rodríguez y Rosario Ibarra de Piedra.

AMLO en el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino en 2006 (Paola Hidalgo / Cuartoscuro)

El 14 de septiembre, AMLO invitó a sus seguidores a unirse al Grito de Independencia en el Zócalo y a apoyar la ceremonia patria de Alejandro Encinas, quien entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal.

Para el Grito en e Zócalo, se presentó la campana con la que Alejandro Encinas, dio el Grito de Independencia, con el apoyo de AMLO.

AMLO presentó la campana para el Grito de la Independencia de 2006 (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

AMLO prometió sorpresa para el Grito de la Independencia

AMLO (Cortesía)

El presidente AMLO prometió que en la celebración del Grito de la Independencia habrá una “enorme sorpresa” por lo que invitó a los mexicanos a celebrar el 211 aniversario de la Independencia de México.

El 14 de septiembre, el mandatario confirmó que no se permitirá el acceso a la plancha del Zócalo para el Grito por la pandemia, sin embargo, aseguró que la celebración será excepcional.

“Invito a todo el pueblo de México, la ceremonia del grito va a ser excepcional, va a ser sorpresa. No va haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa” AMLO

AMLO llamó a los ciudadanos a estar pendientes a las televisoras y estaciones de radio el 15 y 16 de septiembre y presenciar la celebración desde sus hogares.