Esta fue la triste reacción de la escritora mexicana Guadalupe Loeza, a su exclusión de la lista de intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024 en México.

Y es que el pasado martes 21 de mayo, alrededor 250 intelectuales se comprometieron a votar por Xóchitl Gálvez el próximo domingo 2 de junio, día que se llevarán a cabo las elecciones 2024 en México.

Igualmente, esto se dio a dos días de que se llevara a cabo el tercer debate presidencial (domingo 19 de junio), el último de los encuentros organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por otra parte, actualmente faltan 10 días para que se lleven a cabo las elecciones 2024 en México, aunque solamente queda una semana de campaña presidencial .

Guadalupe Loeza reacciona a su exclusión de la lista de intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez

En un mensaje mediante su cuenta de X (antes Twitter), Guadalupe Loeza lamentó que no apareciera su nombre en el desplegado que publicó Reforma, es decir, la lista de intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez.

Guadalupe Loeza incluyó que la excluyeron de la lista de intelectuales pese a que ha dado su apoyo a Xóchitl Gálvez con múltiples muestras, entre ellas varios de sus textos periodísticos.

Sin embargo Guadalupe Loeza agregó que lleva meses recorriendo México en conjunto con la senadora y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, apoyando a Xóchitl Gálvez.

En respuesta, varios internautas señalaron que no la agregaron a la lista de intelectuales que apoyan a Xóchitl Gálvez debido a que no lo es y no cuenta el participar en la farándula.

“Lamento que no aparezca mi nombre en este desplegado publicado en Reforma, cuando he dado múltiples muestras de apoyo por Xóchitl. Llevo meses recorriendo la República junto con la senadora Josefina Vazquez Mota apoyando a nuestra candidata, incluyendo mis textos periodísticos — Guadalupe Loaeza (@gloaeza) May 22, 2024

Así ha demostrado su apoyo Guadalupe Loeza a Xóchitl Gálvez

Por otra parte, tal como mencionó Guadalupe Loeza, realiza un recorrido con Josefina Vázquez Mota, como se vio en días recientes, antes de que publicaran la lista de intelectuales, en compañía de la senadora y Damián Zepeda.

En dicho evento, Guadalupe Loeza criticó a Claudia Sheinbaum, llamándola como lo ha hecho Xóchitl Gálvez en los debates presidenciales, “la candidata de las mentiras”.

Igualmente, el 5 de julio de 2023, Guadalupe Loeza compartió en un tweet que Xóchitl Gálvez apareció “como la Virgen de Guadalupe” cuando más la necesitaban; entonces iba a contender en el proceso interno por la presidencia.

Aunque en enero de este 2024, también criticó a Xóchitl Gálvez por haberla decepcionado, debido a que ya no era tan chistosa, ni ocurrente, además de que su campaña estaba lejos de las expectativas de sus seguidores.

Por otra parte, en sus publicaciones para El Norte de Reforma precisamente, publicada el mismo día que se compartió la lista de intelectuales, Guadalupe Loeza habló sobre el debate presidencial el cual le aburrió.

Además de repetir el apodo que dio Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum durante los debates presidenciales y señalar al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez de esquirol.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

En la encuesta MetricsMX del 2 de mayo (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 30 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez y 40 de Jorge Álvarez Máynez.

Esta es la intención al voto de los tres candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.