Gobierno de AMLO no está a la altura del país: Fundadora de Madres Buscadoras

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no está a la altura de las circunstancias del país.

Al sentirse desplazadas por el gobierno, el colectivo de Madres Buscadoras decidió pedir a los líderes del crimen organizado que las dejen continuar buscando a sus hijos.

Además, pidieron no ser amenazadas o desaparecidas pues no buscan culpables o justicia y “lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”.

Sin embargo, AMLO aseguró que se hace un acompañamiento a las Madres Buscadoras con la Guardia Nacional.

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que ante la indiferencia del gobierno, tomará acciones; sin embargo no dio detalles sobre éstas.

Además, aseguró que AMLO no está a la altura de las circunstancias de un país que está erosionado que no tiene esperanza ni rumbo.

Sin embargo, aclaró que no dejará “el pico y la pala” para seguir buscando a sus desaparecidos y adelantó que se tendrán noticias de ella y sus acciones a tomar.

El presidente AMLO anunció que se dará apoyo a Madres Buscadoras de Sonora, luego de que éstas denunciaran que sufren amenazas por parte de grupos criminales.

Además, aseguró que el gobierno les brinda acompañamiento, a pesar de que hay lugares donde existe “resistencias y amenazas”.

El pasado 4 de enero, dijo que encargará a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, entablar comunicación con las Madres Buscadoras para “ayudarlas y protegerlas.

“Hay lugares donde hay resistencias y amenazas para las mamás que están buscando a sus hijos y se les acompaña con la Guardia Nacional…Le voy a pedir a Alejandro Encinas que se ponga en comunicación con las señoras de Sonora para ayudarlas, protegerlas. No hay ningún lugar donde no podamos entrar”

El 5 de enero, Ceci Flores informó que la Secretaría de Gobernación quedó de agendar un encuentro “en esta semana” por lo que espera que Encinas las reciba personalmente.

Además, invitó a AMLO y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a acompañarlas en una brigada de búsqueda en febrero, cuando el mandatario visitará Sonora.

A través de un video, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora pidió a los líderes del crimen organizado permitirles seguir con su búsqueda.

Flores aclara que fue desplazada de Sonora por amenazas, y resaltó que ahora se encuentra bajo el resguardo de un mecanismo que protege a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Además, se lamentó que al ser desplazada la “amarraron de pies y manos” y le quitaron la posibilidad de seguir buscando a su hijo y a todos los desaparecidos de Sonora.

“Yo tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los Cárteles, Salazar, Caro Quintero y demás líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezca, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos. No buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras