Integrante de Madres Buscadoras en Sonora es encontrada con vida, recibió levantón

Leticia Álvarez, integrante de Madres Buscadoras de Sonora, fue encontrada con vida luego de que 18 horas antes recibiera un levantón por parte de hombres armados.

En entrevista para Grupo Fórmula, la integrante de Madres Buscadoras contó que fue golpeada mientras permanecía privada de su libertad.

“Estoy golpeada, pero estoy con vida. Estuve privada de la libertad unas 17 o 18 horas, porque liberaron a las 10, 11 de la mañana”, puntualizó.

De acuerdo con Leticia, los hechos ocurrieron a las 6 de la tarde del sábado pasado en Sonora, en donde vio a dos hombres encapuchados que se convirtieron en más.

“Unos hombres encapuchados me sacaron de la casa, no sé quiénes son, nunca los vi. Me sacaron como a las seis de la tarde del sábado. Yo vi dos primero, pero después ya eran más, no vi cuánto”, declaró.

Poco después la integrante de Madre Buscadoras Sonora relata como salió por su propio pie del lugar en que estaba secuestrada.

Por medio de esta plataforma madres Buscadoras De Sonora los agradecemos por todo su colaboración a la ciudadanía en general por su gran apoyo y su lucha para la liberación de la compañera Leticia.



Gracias a él esfuerzo y la presión hoy al rededor de las 9:00 AM por medio de una pic.twitter.com/gGPd1Zlbw4 — Madres Buscadoras de Sonora (@buscadorasonora) October 31, 2021

Leticia Álvarez, miembro del grupo Madres Buscadoras Sonora desde el año pasado

Cabe destacar que, Leticia Álvarez se volvió miembro del grupo Madres Buscadoras Sonora luego de que su hijo desapareciera desde el año.

Por ello, hombres armados le dieron un levantón y la llevaron hacia un destino desconocido.

Tras varias horas retenida, Leticia cuenta que los sujetos la volvieron a subir a un vehículo.

Dice que fue en un terreno baldío en donde la abandonaron y poco después, integrantes de Madres Buscadoras Sonora llegaron para rescatarla.

“Me llevaron y me tiraron en un baldío. Ellos me rescataron no sé cómo. Como ya me andaban buscando, me llevaron a ver a mi mamá primero y luego al hospital”, dijo.

En lo que cabe al Comisionado de búsqueda, Leticia Álvarez cuenta que este nunca llegó ni le brindo apoyo.

Finalmente, la integrante de Madres Buscadoras Sonora confesó sentirse agradecida con Dios por estar con vida.

Asimismo, desconoció si retirarse de la entidad luego de las amenazas que recibió pues lo que quiere es buscar a su hijo.

“Quiero recuperarme para ver que voy a hacer, espero no me molesten, pero tampoco puedo dejar incluso el asunto de mi hijo”, concluyó.