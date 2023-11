El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, no resuelva el caso de los fideicomisos eliminados.

De acuerdo con medios de comunicación, una de las mujeres propuestas por AMLO para ocupar el cargo del exministro Arturo Zaldívar y Consejera Jurídica del presidente, María Estela Ríos, fue quien pidió al ministro Javier Laynez Potisek que se excuse para continuar con el caso de los fideicomisos.

Ello con respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial interpuesta por senadores de oposición, por lo que la resolución de la SCJN también se atrasaría.

Javier Laynez Potisek podría quedar fuera de la resolución sobre eliminación de fideicomisos

Según expuso Reforma, el jueves 16 de noviembre la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió al ministro Javier Laynez que se excuse de seguir conociendo la acción de inconstitucionalidad 214/2023, correspondiente a la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial.

Si bien las razones de su solicitud no han sido reveladas, la petición del gobierno de AMLO fue turnada por la presidencia de la SCJN al Pleno para que sea resuelta.

Acorde a lo expuesto, el ministro Javier Laynez Potisek sería quien tendría que resolver dicha solicitud, aunque no se ha señalado si ya fue admitida a tramite.

No obstante, en tanto no se resuelva la acción impuesta desde el Ejecutivo Federal del gobierno de AMLO, el ministro de la SCJN no podrá avanzar en el expediente correspondiente a los fideicomisos eliminados en el Poder Judicial.

Fideicomisos del Poder Judicial no pueden ser utilizados por amparos y controversia constitucional

Cabe destacar que el gobierno de AMLO propuso utilizar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar en la reconstrucción de Acapulco, tras el paso del huracán Otis.

No obstante, el dinero de los fideicomisos no se puede utilizar en tanto se resuelvan los recursos legales interpuestos para evitar su extinción, siendo:

Controversia constitucional ante la SCJN

Al menos 3 amparos

Conforme a la última información expuesta, hasta ahora hay 7 suspensiones para detener la extinción de los fideicomisos en amparos promovidos por trabajadores del Poder Judicial.