Gibrán Ramírez pide reconocer orígenes humildes de Ricardo Monreal antes de anteponer los prejuicios.

“El origen es brújula y ancla más que la ideología”, escribió Gibrán Ramírez a través de redes sociales donde compartió un video acerca de los orígenes humildes de Ricardo Monreal.

Durante dicho material se puede apreciar al senador por Morena, Ricardo Monreal mostrado el lugar en el que creció junto con sus 13 hermanos.

La difusión del material por parte del presidente de la Junta Coordinación Política (Jucopo) se da luego de señalar que no abandonará el partido de Morena.

“Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justicia, legítima y que me sigue pareciendo la mejor decisión de mi vida”.

Ricardo Monreal