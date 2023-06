Gerardo Fernández Noroña, una de las corcholatas de Morena rumbo a las elecciones 2024, atacó a Adán Augusto López, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial; “debería donar lo que gasta en espectaculares”, dijo funcionario con licencia.

El ex diputado del PT se registró para participar en la encuesta de Morena el 16 de junio de 2023. Gerardo Fernández Noroña agradeció al líder nacional del PT por el presupuesto que se le otorgará para realizar recorridos por el territorio nacional.

“Se ha planteado que los recorridos se hagan de manera austera, pues Morena es el partido rico y Alberto Anaya me dijo que también me dará los 5 millones de pesos. Así que no me voy a poder quejar de piso disparejo”.

Gerardo Fernández Noroña