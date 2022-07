Gerardo Fernández Noroña ahora es el doctor que receta a la oposición, pues en una nueva caricatura que le realizó un simpatizante, el diputado se muestra como un médico.

Luego de que en días pasados se difundiera una caricatura en la que aparece Gerardo Fernández Noroña roqueando duro , un nuevo dibujo muestra al diputado como un doctor.

Al agradecer la nueva caricatura que fue realizada por el mismo autor del dibujo previo, Gerardo Fernández Noroña aprovechó para lanzarse en contra del monero Hernández.

Gerardo Fernández Noroña y su caricatura (Graciela López / Cuartoscuro y @BerCorHer)

El doctor Noroña tiene la “medicina contra la oposición”

Por medio de Twitter, el ilustrador Bernardo Cortés compartió una caricatura de Gerardo Fernández Noroña, en la que ahora el aspirante en las elecciones 2024, aparece como doctor.

En la caricatura se puede observar una versión animada del legislador federal portando una bata con la leyenda “Dr. Noroña”, mientras sostiene un frasco de “medicina”.

En la ilustración del frasco, se puede leer que se trata de una “medicina” para combatir el racismo, el clasismo y la inepcia.

Bernardo Cortés indicó en su tuit que ayer 27 de julio, Gerardo Fernández Noroña aprovechó para recetarles su medicina a los “paniaguados”, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Gerardo Fernández Noroña se lanza contra el monero Hernández

Por su parte, siguiendo el tono del autor de la caricatura, el legislador federal del PT presumió que “el Dr. Noroña ya les tiene su medicina” a los “paniaguados”, como usualmente se refiere a la oposición.

Al agradecer la nueva caricatura en la que aparece como un doctor que receta a la oposición, Gerardo Fernández Noroña se lanzó en contra del monero José Hernández.

Así lo hizo Gerardo Fernández Noroña al afirmar que con el nuevo homenaje que le hizo el ilustrador, Hernández se iba a morir de “un coraje”.

Noroña agradece nueva caricatura y se lanza contra Hernández (@fernandeznorona / Twitter)

Hernández criticó caricaturas de Gerardo Fernández Noroña

El mensaje del aspirante a las elecciones 2024, se dio en respuesta a una crítica que Hernández realizó en su contra, pues el dibujante desestimó los dibujos que le han hecho.

En un tuit, el cartonista del diario La Jornada consideró que las caricaturas de Gerardo Fernández Noroña, tienen un estilo similar al que él hizo años atrás del presidente AMLO.

Hernández señaló que la caricatura de Gerardo Fernández Noroña, le recordó al momento en el que el hoy dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le pidió dibujarlo con ese estilo.

Tras sentenciar que no aceptó, Hernández dijo que Gerardo Fernández Noroña no entiende “nada”, pues dijo que al parecer el diputado cree que un “dibujito les dará mágicamente lo que no son ni serán”.

“Ahora que vi el muñequito de Noroña al estilo del AMLITO, me acordé de cuando Dante Delgado me pidió dibujarle uno en ese estilo. Evidentemente no acepté. No entienden nada. Creen que un dibujito les dará mágicamente lo que no son ni serán” Monero Hernández

Hernández critica caricaturas de Noroña (@monerohernandez / Twitter)

Gerardo Fernández Noroña, uno de los aspirantes a la candidatura de las elecciones 2024

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, es uno de los 12 aspirantes que busca hacerse de una candidatura para la sucesión presidencial en las elecciones 2024.

En diferentes ocasiones, el legislador federal ha manifestado sus intenciones de competir por la candidatura presidencial por el bloque Morena, PT y PVEM en las elecciones 2024.

De acuerdo con el tracking diario elaborado por SDPnoticias y MetricsMx, hasta hoy jueves 28 de julio Gerardo Fernández Noroña cuenta con un 20.3% en la intención del voto.