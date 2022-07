Francisco García Cabeza de Vaca “es un escándalo pero no puedo hablar de eso”, dijo Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y explicó la razón.

En la conferencia mañanera de hoy 7 de julio de 2022, Pablo Gómez se negó a hablar del caso de Francisco García Cabeza de Vaca, porque recordó que él era parte del Congreso que desaforó al gobernador de Tamaulipas y por ello no puede integrar la denuncia correspondiente en la UIF.

El titular de la UIF recordó que él fue el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados que hizo el desafuero contra Francisco García Cabeza de Vaca y por eso no se involucra en los procedimientos de este caso.

Cabeza de Vaca y su familia acumulan propiedades por 159.9 mdp, que no son acordes a sus ingresos: UIF

“Cabeza de Vaca es un escándalo, no me pregunten de eso. Yo fui presidente de la sección instructora, no puedo discutir ese caso. Todo lo que hace la UIF con esa persona, lo hacen otros funcionarios”

Pablo Gómez, titular de la UIF