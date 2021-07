FGR investiga a excolaborador de Ricardo Anaya

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Osiris Hernández Peña, un excolaborador del panista Ricardo Anaya, por estar involucrado en la Estafa maestra.

De acuerdo con Milenio, Osiris Hernández Peña, excolaborador de Ricardo Anaya, fue denunciado por Emilio Lozoya.

Osiris Hernández Peña presuntamente habría recibido, junto con Ricardo Anaya, una maleta con 6 millones 800 mil pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

Milenio informó que la FGR investiga a varios operadores de exfuncionarios:

Ese dinero, según la denuncia de Emilio Lozoya en agosto de 2020, fue enviado por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Esta denuncia se puede leer en el documento que se filtro en agosto de 2020 sobre la denuncia de Emilo Lozoya.

Tras darse a conocer el documento, Osiris Hernández Peña, excolaborador de Ricardo Anaya, negó los hechos a través de su cuenta de Twitter.

El 21 de agosto de 2020 señaló que las acusaciones de Emilio Lozoya eran mentira y siempre se ha conducido con rectitud.

“Siempre me he conducido con rectitud y honestidad en mi trabajo, los señalamientos que han hecho en mi contra son una mentira. Agradezco las muestras de apoyo y cariño que he recibido”.

