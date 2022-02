El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió a los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no acudir al Zócalo el 27 de febrero.

La petición de Fernández Noroña se da luego de que los simpatizantes del presidente de AMLO convocaron a una manifestación para mostrarle su apoyo en el Zócalo capitalino.

Sin embargo, el propio presidente AMLO pidió a sus seguidores no manifestarse y Gerardo Fernández Noroña respaldó su decisión.

AMLO: Tal vez cometí el error de invitar a Lilly Téllez porque ahora me quiere meter a la cárcel

AMLO analiza crear un fondo para periodistas; seguro médico y pensión para los que no ganan millones

En su cuenta de Twitter, el diputado Gerardo Fernández Noroña respondió a los simpatizantes del presidente AMLO, quienes aseguraron estaban “puestos” para acudir a la manifestación el domingo 27 de febrero.

El diputado destacó que si el presidente AMLO no encabeza la manifestación de apoyo, puede salir y en vez de ayudar podría salir perjudicado.

“Es que si él no la encabeza, puede salir mal y en vez de ayudar, perjudique”, respondió Fernández Noroña a una internauta seguidora del presidente AMLO.

Ante la incertidumbre de los simpatizantes del presidente AMLO de acudir o no a la manifestación el 27 de febrero, el diputado llamó a no hacerlo.

Noroña pide no acudir al Zócalo (Tomada de Twitter)

En la conferencia mañanera del 22 de febrero, el presidente AMLO fue cuestionado respecto a la manifestación que convocaron sus seguidores en el Zócalo capitalino, programada para el próximo domingo.

AMLO: Tal vez cometí el error de invitar a Lilly Téllez porque ahora me quiere meter a la cárcel

Carmen Aristegui responde a AMLO: No tenemos un Roberto Madrazo o un Ricardo Salinas Pliego

En su intervención, el presidente AMLO reconoció que desconocía que sus seguidores estaban organizando una manifestación para apoyarlo.

Y les pidió, respetuosamente, no manifestarse, ni mostrar ningún tipo de apoyo hacia él. Aseguró que el mejor acto sería participar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato.

“Acerca de la manifestación, yo no tengo informes, y yo les diría respetuosamente que no se manifestaran, que no haya ningún acto de apoyo, que mejor como ciudadanos libres, independientes, participen el día 10″

AMLO