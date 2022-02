El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se cuestionó si cometió un error al invitar a Lilly Téllez al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto debido a que la senadora Lilly Téllez, ahora en la bancada del PAN, aseguró que le daría gusto meter a la cárcel a AMLO y a “sus cómplices”.

Desde la conferencia mañanera del 22 de febrero, AMLO planteó que su único error con Lilly Téllez fue haberla invitado a participar de la Cuarta Transformación y Morena en 2018.

“Esta señora (Lilly Téllez) que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice? Si lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla ¿pero en qué la dañé? En nada”

AMLO aseguró que Lilly Téllez, como otros políticos, hombres y mujeres, traicionaron el movimiento al que los invitó.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él es el culpable, por hacerlos parte de la 4T a la que traicionaron y recordó que “eso no pasa con la gente humilde”.

“Hay políticos, mujeres, hombres, que les dimos la oportunidad, yo soy el responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento y eso no pasa con la gente humilde”

Asimismo, aseveró que la intensión de Téllez de meterlo a la cárcel se debe a “un pensamiento conservador”.

Por otra parte, AMLO aclaró que si gobierno busca continuar con la discusión sin caer en la violencia “aún con la guerra sucia”

Y aseveró que se tiene que seguir tratando el tema de los sueldos y seguirle la pista al dinero porque “el que actúa mal queda en evidencia”.

La senadora por Sonora, Lilly Téllez aseguró que quiere meter a la cárcel a AMLO; sin embargo, aclaró que no se trataría de un acto de venganza sino de justicia.

La legisladora aclaró que no estaba en sus planes entrar a la política, pero si llegara a la presidencia, “no hay nada que le gustaría más” que enviar al presidente a la cárcel, así como a los miembros de su gabinete.

‘’No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’'

Lilly Téllez