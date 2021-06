Felipe Calderón: Me extraña que los partidos no hayan hecho campaña sobre el aumento en los precios de los combustibles

El expresidente de México, Felipe Calderón recordó las promesas de campaña del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) referentes al aumento de precios de combustibles.

Desde redes sociales, Felipe Calderón compartió un video donde se muestra a AMLO hablando s obre los cambios que habría en México con su gobierno.

Asimismo, aseveró que le resulta extraño que ningún partido haya hecho campaña sobre el aumento en los precios de los combustibles, que han aumentado considerablemente.

“¡El video es muy bueno!! Sería cómico, si no fuese real. Me extraña que los partidos no hayan hecho campaña sobre el aumento de precios, especialmente el gas doméstico. ¡Ha subido como nunca!”

Felipe Calderón, ex presidente de México