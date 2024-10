El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable por nexos con el narcotráfico.

El ex presidente de México, Felipe Calderón, se deslindó de las actividades de Genaro García Luna ligadas con el narcotráfico; afirmó que él no sabía de la doble vida que llevaba el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

El diputado de Morena, Arturo Ávila Anaya, afirmó que las declaraciones del ex presidente son ilógicas ya que García Luna fue su brazo derecho. Genaro García Luna fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón que duró del 2006 al 2012.

Sobre el caso García Luna, señalo: 1) Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él; 2) No he… — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) October 16, 2024

Morena pide investigar a Felipe Calderón, Marko Cortés y Ricardo Anaya por nexos con Genaro García Luna

Tras el anuncio de la condena de Genaro García Luna, Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que Felipe Calderón, Marko Cortés y Ricardo Anaya fueran investigados para descartar nexos con el narcotráfico.

También solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya y al ex presidente de México, Felipe Calderón.

La Unidad de Inteligencia Financiera tendría que investigar si estos miembros del Partido Acción Nacional (PAN) están vinculados con las empresas irregulares de Genaro García Luna.

“La Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con elementos suficientes para iniciar una investigación de oficio en contra de Marko Cortés, de Ricardo Anaya y del propio Felipe Calderón. Deberían de ser citados para empezar a declarar y aclarar cuál fue la relación, y en qué términos, de la dirigencia del Partido Acción Nacional con las empresas de Genaro García Luna” Arturo Ávila Anaya en conferencia de prensa

Cadena perpetua para Genaro García Luna, pide la fiscalía de Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPNoticias)

¿El PAN podría desaparecer? Esto es lo que sabemos tras el juicio de Genaro García Luna

El diputado Arturo Ávila Anaya afirmó que Genaro García Luna fue el brazo derecho de Felipe Calderón por lo que suena ilógico que no supiera de sus actividades con el narcotráfico.

Ávila Anaya solicitó a las autoridades que se comiencen las investigaciones correspondientes para determinar la relación entre el PAN y las empresas de Genaro García y cancelar el registro del Partido Acción Nacional si es que está involucrado en actividades del crimen organizado.

Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos y deberá pagar una multa de 2 millones de dólares. Está acusado de cinco delitos: