El ex presidente Felipe Calderón se lanzó contra el sector empresarial por no hacer frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En Twitter, Felipe Calderón compartió un cartón del caricaturista “Paco” Calderón donde critica a los empresarios actuales por no hacer contrapeso a la administración de AMLO como sucedía en sexenios anteriores.

El ex presidente reprobó que el sector empresarial “no haya hecho nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene”.

En este sentido, los calificó de cobardes, salvo un par de excepciones, dijo.

Por lo que Felipe Calderón acusó que “su avaricia, codicia (codos) y cobardía” permitió y estimula que esto ocurra.

El presidente AMLO reaccionó y comentó en su mañanera el mismo cartón que compartió Felipe Calderón. ¿Qué dijo al respecto?

AMLO inició criticando al caricaturista Paco Calderón, a quien se refirió como “conservador, facho y panista de siempre”.

Sobre el cartón, el presidente señaló que el caricaturista hizo el cartón como una crítica a los empresarios actuales, pues no lo enfrentan.

Al respecto, López Obrador sostuvo que su gobierno no está dirigido a los empresarios, sino a la población.

“Ya no es como antes. Es una crítica a los empresarios de ahora, porque no se enfrentan. Lo que se le olvida al caricaturista es que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo. Esa es la diferencia. Esto pudo ser en un momento en el que el gobierno estaba al servicio de los empresarios y no sólo en la época de Echeverría, sino antes de diciembre del 18″

AMLO