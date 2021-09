Felipe Calderón critica desaparición de FONDEN; pudo ayudar a Tula, asegura

El expresidente Felipe Calderón criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya desaparecido el Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) y no haya podido usarse en el apoyo a Tula.

Felipe Calderón recordó que el FONDEN era el mecanismo que permitía a los gobiernos actuar rápidamente para ayudar a la población que sufren por algún desastre natural.

Asimismo, criticó que no se le haya brindado el apoyo necesario a la gente de Tula, que sufrió de grandes inundaciones donde el nivel del agua llegó a cubrir el primer piso de varios edificios del municipio.

El expresidente Felipe Calderón insistió que se advirtió en varias ocasiones que el FONDEN era necesario para el apoyo y “sin embargo, lo desaparecieron”.

Calderón criticó que los responsables de la desaparición del FONDEN ahora soliciten el apoyo de la población y aseguró que llamar a la solidaridad es una burla y cuestionó “¿Dónde está ese dinero?”.

“El FONDEN permitiría a gobiernos actuar rápidamente para ayudar a la gente que sufre por el desastre que se vive en Tula. Se les dijo insistentemente y sin embargo lo desaparecieron. ¿Dónde está ese dinero? Es una burla que los responsables de ello llamen a la solidaridad” Felipe Calderón

14 pacientes Covid-19 perdieron la vida por inundaciones en Tula

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que fueron 14 y no 17 los pacientes Covid-19 que murieron por las inundaciones en Tula del pasado 7 de septiembre.

Asimismo, aseguró que fueron 12 hombres y 2 mujeres con una edad promedio de 61 años quienes murieron derivado de las inundaciones por el desbordamiento de ríos.

De estas muertes:

7 fueron por complicaciones inherentes a la gravedad de su cuadro Covid-19

6 que no pudieron ser movilizados por las condiciones clínicas que tenían

1 paciente de 84 años que murió en el traslado al hospital Magdalena de las Salinas

Por otra parte, se trasladó a 41 pacientes con el apoyo de agrupaciones de rescate de

CDMX, Cóndores

Estado de México, Relámpagos

Así como con vehículos UNIMOG de la Conagua y lanchas con elementos de la Guardia Nacional y la Sedena, que evacuaron a los pacientes, familiares y personal de la salud.

Población no quiere evacuar Tula pese a inundaciones

Algunos habitantes de Tula se han negado a evacuar sus casas por miedo a perder su patrimonio, pese a las inundaciones en el municipio.

Durante la tarde del 8 de septiembre, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, emitió una alerta de evacuación por el crecimiento del Río Tula.

Sin embargo, los residentes temen abandonar sus hogares y encontrarlos vacíos , debido a que se han reportado varios saqueos.