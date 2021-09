Felipe Calderón “comparte” mensaje a Nicolás Maduro

El expresidente de México Felipe Calderón compartió un mensaje dirigido al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón difundió un video de un hombre presuntamente venezolano con un mensaje crítico hacia Nicolás Maduro.

Felipe Calderón calificó dicho mensaje como “original y poderoso”.

El video inicia con el hombre venezolano lavando un retrete, comúnmente llamado “poceta” en Venezuela.

Enseguida, se ve un fragmento de una polémica declaración de Nicolás Maduro donde cuestiona si la gente de su país se iría al extranjero a “lavar pocetas”.

“No sólo pocetas, toda una casa que limpiarla”, señala el hombre venezolano.

En las imágenes, el hombre muestra diferentes situaciones de su vida fuera de Venezuela y los logros que ha obtenido gracias a trabajar “lavando pocetas”.

En de las escenas, el hombre del video muestra que se compró un automóvil gracias a limpiar pocetas.

“Pedí un crédito, me lo aprobaron, me dieron mi carrito y lo estoy pagando limpiando pocetas”, comenta.

Posteriormente, se ve al hombre mientras espera en la fila de un supermercado y comenta: “aquí estoy haciendo mercado con el dinero que me gané lavando pocetas”.

Finalmente, se aprecia al ciudadano venezolano llegando a su departamento, mismo que aseguró estar pagando “con los reales que se gana lavando pocetas”.

El hombre del video compartido por Felipe Calderón criticó que Nicolás Maduro le diga a la población de su país que no vaya a lavar pocetas al extranjero.

“Como si limpiar pocetas nos hiciera menos que nadie”, indicó.

“¿Y tú sabes lo que me da más risa de ti, Nicolás? Que le dices a la gente muy descaradamente que no se vaya al exterior a lavar pocetas. Como si limpiar pocetas nos hiciera menos que nadie. Yo hoy me acabo de ganar 100 dólares, a veces menos, a veces más. No siempre es la misma cantidad”.

Mensaje del hombre venezonalo