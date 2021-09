El avión de Nicolás Maduro “no lo tiene ni Obama”

El impresionante avión de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha impactado a cientos de usuarios en redes sociales, destacando que “¡no lo tiene ni Obama!” en referencia al expresidente estadounidense Barack Obama.

En redes sociales, Nicolás Maduro compartió su regreso a Venezuela desde el avión presidencial: un Airbus A319-133 (CJ), matrícula YV2984, que tiene una antigüedad de 20 años.

El avión presidencial de Nicolás Maduro tiene capacidad para 39 pasajeros y se encuentra dividido en 6 salas con 12 integrantes de tripulación .

De acuerdo con información oficial, el avión puede volar grandes distancias sin hacer escalas, alcanzando una velocidad máxima de crucero de Mach 0.82, elevándose hasta los 41 mil 000 pies de altura.

Durante la grabación, se puede apreciar a Nicolás Maduro caminando por un pasillo largo plegado de cuadros, saludando a la tripulación encargada del transporte del avión.

"Buena experiencia, retorno victorioso. México nos ha recibido como hijos, con amor. Que viva la unidad de América Latina y el Caribe", declaró #NicolasMaduro en agradecimiento a @lopezobrador_ #EnUnClick 📱

👉: https://t.co/PAK53qUiVr

📹: @NicolasMaduro pic.twitter.com/C2JqTvpfoj — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 20, 2021

Avión de Nicolás Maduro trazó una ruta indirecta para llegar a México

El polémico avión de Nicolás Maduro no solo impactó a los internautas por la gran capacidad ni los ostentosos lujos, sino también porque la aerolínea encargada de operar la aeronave fue sancionada en 2020 por las autoridades estadounidenses .

La aerolínea Conviasa fue señalada por Estados Unidos por presuntamente ser utilizada para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos “antidemocráticos”.

Por lo que desde hace tiemo el avión presidencial de Nicolás Maduro, Airbus A319-133 (CJ), no se veía por los cielos.

No obstante, con motivo de su participación en la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la agencia de noticias The Associated Press (AP) reveló que el avión de Nicolás Maduro trazó una ruta indirecta para llegar a Ciudad de México.

Dicha ruta, presuntamente se planeó de esta forma para evitar que el avión fuera detenido por la Administración de Control de Drogas (DEA).