Felipe Calderón, ex presidente de México, reaccionó a la sentencia de 38 años de prisión de Genaro García Luna, su ex secretario de Seguridad, y aseguró que “Claudia Sheinbaum no tiene responsabilidad de lo que hicimos los gobiernos pasados”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex presidente dio su opinión respecto a la sentencia de García Luna por cinco cargos relacionados con el narcotráfico, en su aparente alianza con el Cártel de Sinaloa y por mentir a las autoridades estadounidenses.

Además de negar que sabía sobre la “doble vida” de Genaro García Luna, Felipe Calderón hizo una reflexión del inicio del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación te contamos todo lo que dijo.

Felipe Calderón asegura que Claudia Sheinbaum no tiene la responsabilidad de los gobiernos pasados y le desea lo mejor

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero en Radio Fórmula, Felipe Calderón expresó sus preocupaciones de que la violencia siga en México.

No obstante, dio a entender que tiene esperanzas en el gobierno de Claudia Sheinbaum y le deseó éxito en su gestión.

También se pronunció por Claudia Sheinbaum y una política de Estado en la que se convoque a todos a la unidad para pelear en contra del crimen organizado.

“Es que yo creo que el problema es muy grave y que requiere una visión de Estado que es en lo que realidad invito, señalo, convoco, simplemente manifiesto al gobierno de la presidenta de la república a quién le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, va empezando. Ella ahora no tiene la responsabilidad de los gobiernos que ya hemos pasado. Ojalá pueda hacer una política de Estado verdaderamente que convoque a todos a la unidad para poder pelear contra el verdadero enemigo de México que es el crimen organizado” Felipe Calderón, ex presidente de México

En la conferencia mañanera del pueblo del 17 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que juzgar al ex presidente de México no es algo que le corresponda a su gobierno, sino que es un asunto de la Fiscalía General de la República (FGR).

Felipe Calderón dice que le hubiera gustado “saber a tiempo de la doble vida” de Genaro García Luna

En otro fragmento de la entrevista, Felipe Calderón dijo que le hubiera gustado “saber a tiempo de la doble vida” de Genaro García Luna.

Con ello, negó los señalamientos de que tenía información sobre su ex secretario de Seguridad y su reuniones y sobornos con el Cártel de Sinaloa.

El ex presidente agregó que las declaraciones en contra de Genaro García Luna comenzaron a darse como evidencias verificables o al menos con testigos recientemente, por lo que en su gobierno es posible que no tuviera esa información.